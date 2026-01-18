Zakończył się remont słubickiego, zabytkowego stadionu. Inwestycja kosztowała 8 milionów 700 tys. Część tych pieniędzy pochodzi z programu „Sportowa Polska”. To kwota 3,5 mln zł. W ramach modernizacji wymieniono bieżnię, skocznie i wyrzutnie. Dodatkowo powstała nowa, dwutorowa bieżnia do rozgrzewki.
Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji Ryszard Chustecki, mówi, że jest ogromnie wdzięczny za sfinansowanie inwestycji:
Remont trwał 7 miesięcy.
