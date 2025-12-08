„Arena Przyborów” została otwarta w miejscowej szkole podstawowej, która nosi imię Józefa Młynarczyka. To jedna z trzech placówek na terenie gminy wiejskiej Nowa Sól, gdzie nie było obiektu z prawdziwego zdarzenia. – Gmina pozyskała dotację na ten cel z rządowego programu „Olimpia”, a po środki pojechałam walczyć do Warszawy – mówi wójt Izabela Bojko.

Na sali są pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej. Sylwester Buczyński, dyrektor placówki ma nadzieję, że obiekt przyciągnie wszystkich mieszkańców Przyborowa.

Uczniowie i ich rodzice zadowoleni są z nowego obiektu.

Budowa „Areny Przyborów” kosztowała 10 milionów złotych.