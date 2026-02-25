Jak co roku, tak i w tym, władze gminy Nowa Sól zapraszają panie na koncert z okazji Święta Kobiet. 2 marca, w hali sportowej, w Przyborowie wystąpi kabaret. Zaprasza wójt Izabela Bojko
.
Początek koncertu o dziewiętnastej.
