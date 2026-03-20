Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że polskie urzędy mają obowiązek transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. To przełomowe orzeczenie polskiego sądu w sprawie małżeństw par jednopłciowych.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał skargę kasacyjną pary, której odmówiono transkrypcji małżeństwa zawartego w Berlinie. Postępowanie zostało wznowione po odpowiedzi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania prejudycjalne w tej sprawie.

W listopadzie ubiegłego roku TSUE wydał wyrok o obowiązku wykonywania przez Polskę takich transkrypcji.