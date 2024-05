Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjął złożone publicznie oświadczenie Tomasza Szmydta o zrzeczeniu się ze skutkiem natychmiastowym urzędu sędziego; Tomasz Szmydt nie jest już sędzią – poinformował w czwartek (9 maja) PAP rzecznik prasowy NSA sędzia Sylwester Marciniak.

– przekazał ponadto sędzia Marciniak.

O rozwiązaniu stosunku służbowego sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Szmydta rzecznik NSA poinformował w czwartek wieczorem.

– Krótko mówiąc nie jest on już sędzią

– podkreślił Marciniak.

Przypomniał, że wcześniej pojawiały się informacje, że Szmydt złoży oświadczenie o zrzeczeniu się urzędu za pośrednictwem ambasady białoruskiej w Polsce, czy też złoży w ambasadzie Polski na Białorusi.

– Efekt jest taki, że nie złożył, natomiast oświadczenie (o zrzeczeniu się urzędu – PAP) przeczytał i opublikował, więc dla nas jest to jednoznaczne stanowisko. Przyjmujemy to oświadczenie i w ten sposób przestaje on być sędzią