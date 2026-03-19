W gorzowskich szkołach średnich rozpoczynają się dni otwarte. Już w tę sobotę zaprasza do siebie liceum katolickie.

Wiosna to nie tylko czas pierwszych cieplejszych dni, ale też ważnych decyzji dla ósmoklasistów. Przed nimi wybór dalszej drogi edukacji: czy kolejne lata spędzą w liceum, technikum, a może w szkole branżowej. W podjęciu tej decyzji pomagają dni otwarte organizowane w szkołach średnich, które właśnie rozpoczynają się w Gorzowie. To najlepsza okazja, by zajrzeć do klas i porozmawiać z nauczycielami i uczniami. W tym roku jako pierwsze zaprasza do siebie liceum katolickie

– Zawsze na dzień otwarty zapraszamy uczniów z rodzicami – podkreśla dyrektor szkoły Marek Robak:

O co najczęściej pytają potencjalni uczniowie liceum mówi nam polonistka Anna Czaja:

Katolickie Liceum Św. Tomasza z Akwinu zaprasza na ul. Drzymały 26 ósmoklasistów i ich rodziców w sobotę, 21 marca w godz. 10:00 – 12:00.