Bratki, stokrotki, goździki i anemony wracają do centrum Gorzowa. Właśnie rozpoczęły się wielkie wiosenne nasadzenia roślin ozdobnych.

Łącznie ma ich być blisko 12 tysięcy. Firma wykonująca to zadanie rozpoczęła od donic wzdłuż ulicy Sikorskiego. Mieszkańcy nie ukrywali zadowolenia:

Na posadzenie wszystkich roślin potrzebujemy 8 dni – mówi nam Katarzyna Oberszt z firmy wykonującej nasadzenia:

Kwiaty pojawią się w kwietnikach przy ulicach Sikorskiego i Jagiełły oraz w pobliżu Urzędu Stanu Cywilnego. Kolorów nabiorą także miejskie donice.

Dostarczenie i nasadzenie roślin będzie kosztowało miasto 78 tys. zł. Ich pielęgnacja to koszt ponad 63 tys. zł.