Podsumowano konkurs dla seniorów pt. „Kiedyś było inaczej… list do wnuka, wnuczki”. Uczestnicy mieli za zadanie napisać odręcznie list. Celem akcji było zaprezentowanie młodzieży form komunikowania się. Uczestnicy pisali również o dawnych sposobach spędzania wolnego czasu.
Jak podkreśla Zofia Szozda, kierowniczka Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze, wszystkie listy niosły za sobą emocje:
– Miło widzieć, że seniorzy są tak aktywni, mówi Marek Kamiński, zastępca prezydenta miasta Zielona Góra:
W konkursie uczestniczyła seniorka Anna Titaniec, która zaznacza, że to ważna inicjatywa:
37,5 tysiąca mieszkańców Zielonej Góry to osoby w wieku senioralnym.
Autorka: Karolina Waleńska