Damy i kawalerowie Krzyża Wolności i Solidarności z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej spotkają się we wtorek (17 marca) w Poznaniu w Auli UAM. Wydarzenie ma związek z obchodami 45. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, odbywa się pod patronatem Prezydenta RP.
Krzyż Wolności i Solidarności jest znakiem wdzięczności państwa polskiego dla osób, które swymi zmaganiami z systemem komunistycznym w latach 1956–1989 przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości.
W Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej Krzyżami Wolności i Solidarności uhonorowano dotąd ponad 320 osób. We wtorek (17 marca) podczas uroczystości z udziałem zastępcy prezesa IPN Karola Polejowskiego odznaczenia te przyznane zostaną kolejnym siedmiu osobom. Dwie z nich zostały uhonorowane pośmiertnie.
Dyrektor poznańskiego oddziału IPN Rafał Reczek podkreślił, że spotkanie odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności jest wyrazem hołdu dla uczestników opozycji antykomunistycznej, którzy poprzez swoją działalność przyczynili się do powstania i rozwoju ruchu „Solidarność” oraz do przemian demokratycznych w Polsce.
Podkreślenia wymaga też podejmowanie przez odznaczonych działań na rzecz obrony praw człowieka, wolności słowa i niepodległości państwa polskiego, pomimo skierowanych wobec nich represji aparatu komunistycznego
– powiedział.
Uroczystość uświetni koncert Janusza Radka oraz pokaz filmu w reżyserii Tomasza Łysiaka „Którzy ogień podsycą…”, opowiadającego o idei i historii odznaczenia oraz osobach nim uhonorowanych.
Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku podczas obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu.
Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.
Czytaj także:
13 grudnia 1981 r. wprowadzony został stan wojenny. Był bezprawny nawet w świetle PRL-owskiego prawa
13 grudnia 1981 r. władze wprowadziły w Polsce stan wojenny i rozpoczęły prześladowania przywódców opozycji. Gen. Wojciech Jaruzelski bronił swojej decyzji do końca życia. Ogłoszony wczesnym rankiem 13 grudnia 1981 r. stan wojenny...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
35 lat temu polski orzeł odzyskał koronę, a PRL stała się Rzeczpospolitą Polską
29 grudnia 1989 r. Sejm wprowadził poprawki do konstytucji - zmienił nazwę państwa i jego godło. Polska przestała być Polską Rzeczpospolitą Ludową, a orzeł odzyskał koronę. "Orzeł w koronie...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Muzeum PRL i podróż do dawnych czasów w Zatoniu
W Zielonej Górze powstaje muzeum PRL. Przedmioty z tamtych lat będzie można zobaczyć w Zatoniu. Otwarcie planowane jest na wrzesień. – To przedsięwzięcie rodzinne, które powstało przypadkiem – mówił...Czytaj więcejDetails