Damy i kawalerowie Krzyża Wolności i Solidarności z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej spotkają się we wtorek (17 marca) w Poznaniu w Auli UAM. Wydarzenie ma związek z obchodami 45. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, odbywa się pod patronatem Prezydenta RP.

Krzyż Wolności i Solidarności jest znakiem wdzięczności państwa polskiego dla osób, które swymi zmaganiami z systemem komunistycznym w latach 1956–1989 przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

W Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej Krzyżami Wolności i Solidarności uhonorowano dotąd ponad 320 osób. We wtorek (17 marca) podczas uroczystości z udziałem zastępcy prezesa IPN Karola Polejowskiego odznaczenia te przyznane zostaną kolejnym siedmiu osobom. Dwie z nich zostały uhonorowane pośmiertnie.

Dyrektor poznańskiego oddziału IPN Rafał Reczek podkreślił, że spotkanie odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności jest wyrazem hołdu dla uczestników opozycji antykomunistycznej, którzy poprzez swoją działalność przyczynili się do powstania i rozwoju ruchu „Solidarność” oraz do przemian demokratycznych w Polsce.

Podkreślenia wymaga też podejmowanie przez odznaczonych działań na rzecz obrony praw człowieka, wolności słowa i niepodległości państwa polskiego, pomimo skierowanych wobec nich represji aparatu komunistycznego

– powiedział.

Uroczystość uświetni koncert Janusza Radka oraz pokaz filmu w reżyserii Tomasza Łysiaka „Którzy ogień podsycą…”, opowiadającego o idei i historii odznaczenia oraz osobach nim uhonorowanych.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku podczas obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu.

Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.