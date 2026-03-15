Zielona Góra stawia na łąki kwietne w przestrzeni miejskiej. Teraz planowane jest ich dalsze utrzymanie i pielęgnacja.

Jak mówi miejska ogrodnik Monika Drozdek, tam gdzie już powstały, powinny się odnawiać, dlatego będą odpowiednio dokarmiane i pielęgnowane, by mogły ponownie zakwitnąć.

Jednocześnie na niewielkich fragmentach terenów zielonych miasto chce testować nowe nasadzenia i różne kompozycje roślin.

Łąki kwietne sprzyjają bioróżnorodności, przyciągają owady zapylające i pomagają zatrzymywać wilgoć w glebie.