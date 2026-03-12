Zielona Góra prowadzi prace nad uchwałą krajobrazową. To dokument, który określa np. zasady sytuowania reklam, gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich mogą być wykonane tablice i urządzenia reklamowe, ogrodzenia czy obiekty małej architektury. Paweł Kochański architekt miejski opowie na czym polega kształtowanie przestrzeni miasta.