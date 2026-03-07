Iran kontynuuje ostrzał celów na terytorium Izraela. Jak relacjonuje specjalny wysłannik Polskiego Radia syreny przed południem wielokrotnie ostrzegały przed atakami Jerozolimy.

To najbardziej intensywny ostrzał Jerozolimy od ubiegłej soboty. Sygnały dźwiękowe ostrzegające o zagrożeniu rozlegały się od godzin porannych. W okolicach starego miasta słychać odgłosy zestrzeliwanych irańskich pocisków. Nie ma informacji o ewentualnych zniszczeniach.

Po wczorajszym całkowitym zamknięciu jerozolimskiej starówki dziś otwarto prowadzące do niej bramy. Na ulicach są jednak nieliczni mieszkańcy. Jednocześnie izraelska armia kontynuuje ostrzał celów na terytorium Iranu. Nad wieloma miejscami Teheranu od rana unosił się dym po trafieniu rakietami. Nic nie wskazuje na deeskalację konfliktu. Iran atakuje dziś cele także w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej, pomimo deklaracji irańskiego prezydenta o zawieszeniu ataków na kraje sąsiednie.

Izraelskie władze zapowiedziały, że realizowane obecnie misje zostaną „wypełnione do końca”. Izrael kontynuuje także ataki na cele Hezbollahu w Libanie. Izraelska armia zajmuje kolejne punkty w południowym Libanie.