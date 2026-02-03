Gmina Lipinki Łużyckie kupiła sprzęt pomocny na wypadek działań w sytuacjach kryzysowych oraz podczas zdarzeń nadzwyczajnych. Zakupy zrealizowano w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej. Dotacja celowa wyniosła ponad 200 tysięcy złotych.

Celem zadania jest doposażenie samorządu, aby reagować na różnego rodzaju zagrożenia, awarie oraz zdarzenia losowe. – To inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców, ale i funkcjonowanie samorządu w przypadku uszkodzenia sieci elektrycznej. Kupiliśmy między innymi urządzenie dostarczające prąd z przeznaczeniem dla stacji uzdatniania wody – mówi wójt gminy Małgorzata Brzyśkiewicz:

– Złożyliśmy już wnioski na dofinansowanie na kolejny sprzęt, który chcemy kupić w tym roku – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że wśród planowanych zakupów jest także ciągnik oraz namioty.