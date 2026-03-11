W Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania członkom Rady Gospodarczej przy Prezydencie RP – poinformowała w środę (11 marca) Kancelaria Prezydenta. Nominacje 45 nowym członkom Rady wręczył – w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego – minister w KPRP Karol Rabenda.

Rada Gospodarcza ma pełnić funkcję doradczą i ekspercką, a efektami jej prac mają być postulaty, projekty ustaw i działania pozwalające – jak podaje KPRP – „na kolejny skok rozwojowy kraju”.

W wydarzeniu, jak poinformowała w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej KPRP, uczestniczył również zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz, a także prezydenccy doradcy – Paweł Gruza, Piotr Głowacki, Leszek Skiba oraz parlamentarzyści.

Rada Gospodarcza – jak zaznaczono – pełni funkcję eksperckiego zaplecza prezydenta, dostarczając merytorycznej wiedzy oraz pogłębionych analiz w kluczowych obszarach gospodarki. Jej celem według KPRP jest „identyfikowanie strategicznych kierunków rozwoju kraju oraz budowa spójnej, długofalowej polityki gospodarczej”.

Podczas uroczystości wręczenia aktów powołania minister Karol Rabenda pogratulował członkom Rady Gospodarczej i podziękował w imieniu Prezydenta RP za przyjęcie zaproszenia do udziału w jej pracach. Podkreślił, że rolą Rady jest merytoryczne wsparcie głowy państwa poprzez formułowanie rekomendacji oraz wypracowywanie rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki i wzmocnienia konkurencyjności rodzimych firm

Jak zaznaczono, Andruszkiewicz „podkreślił znaczenie gremiów doradczych Prezydenta Karola Nawrockiego w wypracowywaniu koncepcji, które mogą stać się podstawą inicjatyw legislacyjnych głowy państwa”.

Podczas uroczystości głos zabrał również poseł Marcin Horała z Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP. Zaznaczył, że Rada Gospodarcza „może być miejscem wypracowania suwerennych koncepcji rozwoju Polski, które będą owocować konkretnymi postulatami, projektami ustaw i działaniami pozwalającymi na kolejny skok rozwojowy kraju”.

W skład Rady Gospodarczej powołano 45 osób

W skład Rady Gospodarczej powołano 45 osób, w tym przewodniczącego rady – Marka Dietla. Zasiadają w niej też m.in.: Przemysław Antas, Mateusz Berger, Paweł Borys, Marcin Chludziński, Łukasz Czernicki, Piotr Dardziński i Beata Daszyńska–Muzyczka. Członkami Rady zostali także: Sebastian Dąbski, Piotr Dytko, Szymon Dziubicki, Jadwiga Emilewicz, Alvin Gajadhur, Tomasz Gontarz, Marek Górski, Tadeusz Hatalski, Tomasz Hinc i Mirosław Jamroży.

Wśród powołanych w skład rady są także: Tomasz Janik, Andrzej Karol, Cezary Kaźmierczak, Jan Klimek, Cezary Kochalski, Rafał Kos, Artur Kosicki, Artur Krawczyk, Katarzyna Kreczmańska–Gigol, Zbigniew Krysiak, Paweł Lewandowski, Joanna Makowiecka–Gatza i Piotr Nowak. Członkami rady zostali też: Piotr Patkowski, Piotr Palutkiewicz, Adam Pawlik, Dorota Piwońska, Jakub Pyżanowski, Aleksandra Rutkowska, Magdalena Rzeczkowska, Andrzej Sadowski i Krzysztof Tenerowicz. Ponadto powołano do niej także: Stanisława Wojterę, Zbigniewa Wysockiego, Krzysztofa Zalewskiego, Roberta Zapotocznego i Kamila Zubelewicza.