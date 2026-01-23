Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadza nowy sposób informowania przedsiębiorców o zadłużeniu. Zamiast od razu sięgać po formalne upomnienia, postawił na wczesną, tzw. miękką informację i jasne wskazówki, co zrobić w trudnej sytuacji.

Problemy finansowe mogą spotkać każdego płatnika składek. Czasem wystarczy nietrafiona decyzja biznesowa, choroba albo nieuczciwy kontrahent. W takich momentach kluczowe jest szybkie działanie, zanim długi zaczną narastać. Dlatego gorzowski ZUS będzie na bieżąco informował przedsiębiorców o tym, że na ich koncie pojawiła się zaległość

– wyjaśniła rzeczniczka lubuskiego ZUS Agata Muchowska.

Dodała, że nowe rozwiązanie ma pomóc firmom uniknąć spirali zadłużenia i dodatkowych kosztów. Zaznaczyła, że ZUS chce w ten sposób ograniczyć liczbę formalnych upomnień, które wiążą się z dodatkowymi opłatami dla przedsiębiorców. Im wcześniej płatnik dowie się o zaległościach, tym szybciej będzie mógł zareagować i uporządkować swoje sprawy.

Zgodnie z przyjętą procedurą, najpierw informacja o zadłużeniu trafi do przedsiębiorcy elektronicznie przez portal eZUS. Dopiero jeśli nie będzie reakcji, ZUS wyśle upomnienie, które wynika z przepisów i rozpocznie windykację. Takie rozwiązanie zostało przetestowane w woj. opolskim, a docelowo ma objąć cały kraj. Pierwsze powiadomienia do gorzowskich płatników składek trafią w styczniu br.

ZUS będzie wysyłał informacje do płatników, którzy mają zaległości za ostatni zamknięty miesiąc rozliczeniowy. Przykładowo, wiadomości wysłane w styczniu będą dotyczyć składek, które należało opłacić w grudniu. W powiadomieniu znajdą się m.in.: wskazanie miesiąca rozliczeniowego, termin płatności, kwota do zapłaty, ewentualne odsetki, indywidualny numer rachunku oraz informacja, gdzie sprawdzić swoje saldo w ZUS.

Po zalogowaniu do eZUS przedsiębiorcy mogą dodatkowo ustawić powiadomienia SMS lub e-mail o nowych dokumentach w portalu. Dzięki temu żadna ważna informacja nie zostanie przeoczona.

Obecnie gorzowski oddział ZUS obsługuje prawie 49 tys. kont płatników składek czyli firm, pracodawców oraz osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.