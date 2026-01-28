Zielonogórscy przedsiębiorcy mają nowe możliwości rozwoju. Centra Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Zielonogórskiego oferują bowiem cykl spotkań i warsztatów, których celem jest wdrożenie nowych technologii i pomoc merytoryczna dla startupów.

Plan szkoleń dostosowywany jest do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. Jak mówi Radosław Grech, prezes Centrów Badawczo-Rozwojowych, właściciele start-upów mogą otrzymać wskazówki na temat dalszej aktywizacji firmy bądź ewentualnego przebranżowienia:

Każdy, kto się do nas zgłosi, otrzyma fachową pomoc w swojej dziedzinie – dodaje Radosław Grech:

Przedsiębiorcy, chcący skorzystać z pomocy specjalistów, mogą się skontaktować przez formularz dostępny na stronie internetowej Centrów Badawczo-Rozwojowych.