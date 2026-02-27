Laureatami Lubuskich Wawrzynów zostali Katarzyna Jarosz-Rabiej, Sławomir Gowin, Małgorzata Mikołajczak, Andrzej Zychla oraz Agata Źrałko – to. Nagroda przyznawana jest za twórczość literacką, naukową i dziennikarską.

Nasza koleżanka Izabela Patek została wyróżniona za całokształt twórczości radiowej właśnie w kategorii dziennikarstwo.

Jest Gorzowianką, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji – kierunek: nauki polityczne ze specjalnością dziennikarską. Była zatrudniona w krakowskim Oddziale TVP a po powrocie do Gorzowa w Radiu Plus. Od 1994 roku jest dziennikarką Redakcji Reportażu Radia Zachód. Autorka wielu set reportaży o tematyce społecznej, kulturalnej i historycznej. Stypendystka prezydenta miasta Gorzowa Wlkp. Dwukrotnie wyróżniona tytułem Dziennikarz Roku Radia Zachód przyznawanym przez Radę Programową. Także dwukrotnie uhonorowana nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich za reportaże o tematyce dotyczącej praw człowieka. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana w medialnych konkursach ogólnopolskich. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, złotą odznaką Za opiekę nad zabytkami i medalem Zasłużony dla Województwa Lubuskiego Jest wolontariuszką gorzowskiego Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem oraz » fundacji Serce na dłoni. W 2020 roku nadano jej tytuł Honorowego Członka Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Do Lubuskich Wawrzynów Dziennikarskich podobnie jak inni autorzy zgłosiła cztery prace w ubiegłym roku wyprodukowane i wyemitowane na antenie Radia Zachód. Jeden z nich przypomnimy Państwu po rozmowie z wyróżniona autorką – „Pani Ania z teatru”.

O reportażu.

Anna Żurawska jest krawcową. Od 65 lat pracuje zawodowo a w teatrze imienia Juliusza Osterwy szyje kostiumy od 45. Praca to jej całe życie. Szycie kostiumów teatralnych to duże wyzwanie, wymagające precyzji, inwencji i sporej cierpliwości. Pomimo przysługującej od dawna emerytury pani Anna nadal pracuje. Ostatnio z koleżankami z pracowni krawieckiej uszyły kostiumy do spektaklu ,,Lalka” w reżyserii Jacka Głomba – to było prawdziwe wyzwanie. Pani Anna ogląda każdy spektakl, by sprawdzić jak prezentują się one na scenie i czy aktorzy swobodnie się w nich poruszają. Wielu pracowników Teatru imienia Juliusza Osterwy uważa Panią Annę Żurawską za prawdziwą artystkę w swojej dziedzinie, ale przy tym doceniają też jej wspaniały charakter i bezgraniczną miłość do teatru.