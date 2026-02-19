Po wecie Karola Nawrockiego do noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa minister sprawiedliwości pyta, czy Kancelaria Prezydenta zapłaci odszkodowania za wyroki wydawane przez niewłaściwe składy orzekające.

Waldemar Żurek podkreśla, że Polska zapłaciła już 5,5 miliona złotych takich odszkodowań:

Uzasadniając weto, prezydent stwierdził, że nowelizacja „wprowadza segregację sędziów i oddaje wymiar sprawiedliwości w ręce politycznej grupy interesów”. Stwierdził, że sprzeciwia się dzieleniu sędziów na lepszych i gorszych.

Nowela miała wprowadzić wybór 15 członków KRS przez środowisko sędziowskie, a nie jak obecnie przez polityków.