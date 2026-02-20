Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w piątek (20 lutego), że zdecydował o szerokich konsultacjach prezydenckiego projektu ustawy dotyczącej sądownictwa i skierowaniu go do opinii Komisji Weneckiej. – W opinii naszych prawników projekt ten narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy – oświadczył.

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek (19 lutego) poinformował o zawetowaniu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o przygotowaniu własnego projekt ustawy, którego celem ma być m.in. „skuteczne przeciwdziałanie bezprawnym próbom podważania nominacji sędziowskich udzielonych na wniosek KRS z uwagi na niezgodną z przepisami konstytucji i orzecznictwa TK praktykę orzeczniczą”.

Marszałek Sejmu oświadczył na konferencji w Sejmie, że projekt ten w opinii prawników „narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy”. Dodał, że m.in. przewiduje on „kary więzienia do 10 lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim”.

Podjąłem decyzję o szerokich konsultacjach tej ustawy i przekazaniu tej ustawy do opinii Komisji Weneckiej

– poinformował Czarzasty.