Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu przyjmuje oferty w ramach kolejnej edycji programu „Opieki wytchnieniowej”. Dziś jest ostatni dzień na złożenie dokumentów. Okres realizacji zamówienia obowiązuje od dnia podpisania umowy do końca listopada.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz dziennego dla osób niepełnosprawnych z terenu Żagania. – Zakres usług obejmuje między innymi minimum trzy posiłki dziennie, zapewnienie opieki pielęgnacyjnej i wsparcia w codziennych czynnościach – mówi dyrektor ośrodka Piotr Puchalski:

Formularz zgłoszeniowy i pozostałe dokumenty dostępne są na stronie internetowej żagańskiego OPS-u >>ops.zagan.pl<<.