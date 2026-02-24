Historia uczy nas, że ignorowanie imperialnych ambicji Rosji zawsze prowadziło do tragedii – napisał prezydent Karol Nawrocki w 4. rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Podkreślił, że demokratyczny świat musi zachować jedność w obliczu aktualnych wyzwań.

Rosyjska agresja na Ukrainę to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy. Historia uczy nas, że ignorowanie imperialnych ambicji Rosji zawsze prowadziło do tragedii. Demokratyczny świat musi zachować jedność w obliczu takich wyzwań. Oczekujemy zaprzestania działań… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) February 24, 2026

Z szacunkiem patrzymy na odwagę ludzi, którzy każdego dnia stają w obronie wolności

– podkreślił.

