Ukraińska delegacja przybyła do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, gdzie rozpoczęła pierwsze spotkania w formacie trójstronnym – Ukraina, USA i Rosja – poinformował w środę (4 lutego) główny ukraiński negocjator, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow.

Rozpoczął się kolejny etap negocjacji w Abu Zabi. Proces negocjacyjny zaczął się w formacie trójstronnym – Ukraina, Stany Zjednoczone i Rosja. Następnie odbędą się prace w oddzielnych grupach, według (poszczególnych) zagadnień, po czym planowana jest ponowna wspólna koordynacja stanowisk

– napisał Umierow w komunikatorze Telegram.

Umierow dodał, że zespół ukraiński pracuje zgodnie z jasnymi wytycznymi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, „aby osiągnąć godny i trwały pokój”. Zaznaczył, ze poinformuje głowę państwa o przebiegu każdego etapu negocjacji.

Skład ukraińskiej delegacji

Oprócz Umierowa w skład ukraińskiej delegacji wchodzą: szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow i jego pierwszy zastępca Serhij Kysłycia, przewodniczący parlamentarnej frakcji partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Hnatow oraz doradca Biura Prezydenta Ukrainy Ołeksandr Bewz.

Agencja Interfax-Ukraina przekazała w środę, że negocjacje dwustronne Ukraina-USA i trójstronne Ukraina-USA-Rosja odbędą się w dniach 4–5 lutego w Abu Zabi. Według Umierowa prace w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będą składały się z dwóch części.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Jak poinformował, przewidziano spotkanie dwustronne ze stroną amerykańską, reprezentowaną przez Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera. Planowane jest omówienie zagadnień dotyczących gwarancji bezpieczeństwa i „pakietu dobrobytu” dla Ukrainy oraz niektórych kwestii dwustronnych.

Umierow powiadomił, że dojdzie również do rozmów trójstronnych. Według szefa RBNiO strona rosyjska „będzie reprezentowana na znaczącym szczeblu i będzie miała mandat do omówienia kwestii wojskowo-politycznych”.

Pierwsza tura rozmów negocjacyjnych. Co ustalono?

Źródło portalu RBK-Ukraina, które zna szczegóły rozmów, powiedziało, że pierwsza runda rozmów, zorganizowana 23-24 stycznia, miała charakter wstępny. Po niej delegacje spotkały się jeszcze raz w szerszym składzie i zdecydowały się podzielić na dwie podgrupy: polityczną i wojskową. Te dwie sekcje prowadziły rozmowy osobno.

Omawiano kwestie dotyczące konieczności rozdzielenia sił, sposobu monitorowania zakończenia działań wojennych i zawieszenia broni, utworzenia centrum kontroli i koordynacji rozejmu oraz tego, które kraje mogą być w nim reprezentowane

– przekazał rozmówca RBK-Ukraina.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Rosja przeprowadziła w nocy z poniedziałku na wtorek największy od początku roku atak na ukraińską energetykę, używając 450 dronów i ponad 60 rakiet.

Według Zełenskiego armia rosyjska wykorzystała amerykańską propozycję zawieszenia broni nie po to, aby wdrożyć rozwiązania dyplomatyczne, lecz aby przygotować się do kolejnego ataku na sąsiedni kraj. Prezydent zapewnił, że Ukraina skontaktuje się w tej sprawie ze Stanami Zjednoczonymi.

Prezydent USA Donald Trump powiedział we wtorek, że przywódca Rosji Władimir Putin dotrzymał słowa w sprawie powstrzymania się przed atakowaniem ukraińskich miast przez tydzień. Zaznaczył, że chodziło o okres „od niedzieli do niedzieli”.