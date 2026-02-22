W przypadającym w niedzielę (22 lutego) Dniu Myśli Braterskiej prezydent Karol Nawrocki objął honorowym protektoratem ruch harcerski w Polsce i poza granicami kraju. Harcerstwo wrośnięte jest wprost w polski nurt niepodległościowy i nurt suwerennej Polski – podkreślił prezydent.

W niedzielę (22 lutego) w Dniu Myśli Braterskiej w Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką wzięli udział w uroczystości objęcia przez prezydenta honorowego protektoratu nad ruchem harcerskim w Polsce i poza granicami kraju. W tym roku obchodzone jest 100–lecie święta przyjaźni skautów i harcerzy na świecie.

To dla mnie wielki zaszczyt i ogromne zobowiązanie, że mam możliwość objąć protektoratem wszystkie ruchy harcerskie w Polsce i na świecie w tym wyjątkowym dniu, w ten wyjątkowy jubileusz. Dzień Myśli Braterskiej mówi przecież o wartościach uniwersalnych, o przyjaźni, braterstwie, służbie drugiemu człowiekowi, ma głęboki aspekt edukacyjny i wychowawczy

– podkreślał, przekonując, że te wartości pokonują granice państw narodowych i kontynentów.

Zwrócił uwagę, że „obok wartości uniwersalnych, które są fundamentem dzisiejszego święta i Dnia Myśli Braterskiej, to w Polsce harcerstwo od ponad stu lat nierozerwalnie związane jest z patriotyzmem, z drogą do polskiej niepodległości”.

Polskie harcerstwo właściwie przeżywało polską historię przez ostatnie ponad sto lat w sposób równoległy, z wolną, niepodległą Rzeczpospolitą Polską od roku 1910, gdy powstało i w kolejnych dekadach, i w kolejnym całym wieku. Tak, w Polsce harcerstwo oznacza z jednej strony drogę do niepodległości, a z drugiej strony zagospodarowanie polskiej niepodległości i wolności

– podkreślił prezydent.

Przypomniał, że w grudniu 1920 r. marszałek Józef Piłsudski, obejmując protektorat nad harcerstwem w odrodzonej Rzeczypospolitej, dziękował harcerzom za ich wkład w odzyskanie niepodległości w 1918 r.

Harcerstwo wrośnięte jest wprost w polski nurt niepodległościowy i nurt suwerennej Polski

– zaznaczył.

Podziękował harcerzom za to, że pamiętają „tak bliskiego jego sercu Jana Ożdżyńskiego, który był jedną z pierwszych ofiar II wojny światowej”.

Wierzę, że za mojej kadencji, jako prezydenta Polski, uda się wspólnie zbudować temu wielkiemu harcerzowi, który opowiada naszą historię, pomnik w Polsce, do tego chciałem was zaprosić i zachęcić. Mam nadzieję, że nie odmówicie

– powiedział prezydent, zwracając się do harcerzy.

Wspomniał, że „w czasie II wojny światowej polski ruch harcerski pisał choć smutną, to jednak piękną tradycję polskiej niepodległości”, będąc częścią Armii Krajowej i walcząc w Powstaniu Warszawskim. Przypomniał także postać Stefana Wincentego Frelichowski, który stał się symbolem nie tylko kaźni polskiego duchowieństwa w Dachau, ale także gotowości do służenia Bogu i Ojczyźnie przez ruch harcerski.

Prezydent zapowiedział, że będzie „protektorem bardzo aktywnym”.

Zwrócił uwagę, że w 2027 r. Polska po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem Światowego Jamboree Skautowego.

To wielka szansa dla harcerzy polskich, ale też dla całej Polski, żeby pokazać, jakim jesteśmy narodem, kim jesteśmy, aby pokazać druhom i druhnom z całego świata, że Polska jest narodem z jednej strony dumnym i przywiązanym do swojej pamięci, historii, a z drugiej strony, często to powtarzam, pozytywnie zuchwałym, bo wy tacy jesteście. Musimy być dzisiaj w XXI w. pozytywnie zuchwali

– ocenił.

Prezydent objął honorowym protektoratem następujące organizacje harcerskie w Polsce i poza granicami kraju: Związek Harcerstwa Polskiego; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej; Skauci Europy Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego; Royal Rangers Polska; Stowarzyszenie Harcerskie; Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”; Stowarzyszenie „Skauci Króla”; Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju; Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie; Harcerstwo Polskie na Ukrainie.

Przed uroczystością Karol Nawrocki wraz z przedstawicielami harcerzy oraz strażnikami ognia rozpalili ognisko na dziedzińcu przed Pałacem Prezydenckim.

Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni obchodzone przez harcerzy i skautów na całym świecie 22 lutego, w rocznicę urodzin twórcy skautingu Roberta Baden-Powella. Jego głównym przesłaniem jest zaakcentowanie związków pomiędzy harcerzami na całym świecie, niezależnie od różnic narodowych, etnicznych, religijnych, poglądów politycznych i wieku. Z tej okazji harcerze organizują ogniska, gry terenowe i wysyłają sobie kartki pocztowe z pozdrowieniami. Jest to również okazja do organizowania zbiórek na działalność harcerską lub charytatywną.

Symbolem harcerskich wartości jest ognisko rokrocznie rozpalane przez prezydenta RP.