80 tysięcy złotych na organizacje pomoce w Gorzowie. PGE Energia Ciepła wspiera potrzebujących.

PGE Energia Cieplna realizuje program „Dzielimy się ciepłem” w ramach którego organizacje pożytku publicznego mogą liczyć m.in. na środki na bieżące wsparcie oraz na dopłaty do rachunków. W ubiegłym roku gorzowski oddział PGE przeznaczył na ten cel 80 tysięcy złotych. Pieniądze powędrowały do Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Hospicjum św. Kamila, Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna oraz do gorzowskiego schroniska dla zwierząt. „Cieszymy się, że możemy pomóc w ten sposób” przyznaje Dariusz Sroka, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

W ramach uzyskanego wsparcia Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie pokryło koszty rachunków za ciepło dla rodzin wielodzietnych, seniorów oraz osób schorowanych. Hospicjum św. Kamila wyremontowało i wyposażyło gabinet dla psychologów i kupiło wielofunkcyjne szafki medyczne. Schronisko wybudowało zadaszoną wiatę, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna opłaciło rachunki swoich nieruchomości za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową.