Polska poszukuje zewnętrznego finansowania dla budowy przyłącza do natowskiej sieci ropociągów CEPS. Wstępne porozumienie dotyczące inwestycji o wartości 20 miliardów złotych podpisano w październiku. Chodzi o budowę 300 kilometrów rurociągów, którymi można przesyłać paliwo lotnicze, benzynę i olej napędowy.

Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że obrona wschodniej flanki NATO musi się rozwijać poprzez budowę tego ropociągu.

Polska rozmawia o współfinansowaniu inwestycji ze środków europejskich i budżetu NATO. Sojusz przeznaczył dotąd 60 milionów złotych na projektowanie polskiej części ropociągu w ramach systemu CEPS.