W Żaganiu rozpoczyna się inwestycja za ponad 3,5 miliona złotych. To remont mostu Żaganny w ciągu drogi wojewódzkiej numer 296, który ucierpiał podczas powodzi w 2024 roku. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, a prace wykona firma z Żar.

Przeprawa nad Bobrem ma dla miasta znaczenie strategiczne. Konstrukcja łączy prawo i lewobrzeżną cześć miejscowości. To także, oprócz obwodnicy główna droga w kierunku Iłowej, granicy oraz Zielonej Góry. Zadanie zaplanowane jest do końca roku. Po opracowaniu czasowej zmiany organizacji ruchu ruszą właściwe roboty. Jak mówi burmistrz Sławomir Kowal, są to konieczne i priorytetowe prace. – Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ten most nie był remontowany od wielu lat. Na pewno będą utrudnienia, ale trzeba się z tym zmierzyć – podkreślają mieszkańcy: