Rozmowy na temat programu SAFE na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego były jak najbardziej wskazane. Niepotrzebnie jednak obok znalazły się tematy poboczne i tak naprawdę mało ważne – ocenił na naszej antenie wojewoda lubuski Marek Cebula.

– Bezpieczeństwo kraju to rzecz, na której powinniśmy się dziś skupić – powiedział wojewoda:

– Pożyczki w ramach programu SAFE przyczynią się do rozwoju państwa. Nie ma tańszego pieniądza na rynku – dodał Cebula:

W budżecie unijnego programu SAFE znajduje się 150 miliardów euro. Polsce do wykorzystania w ramach pożyczek przypaść ma blisko jedna trzecia tej kwoty.

Marek Cebula był gościem Krzysztofa Matusiaka w programie „Mija Tydzień” (posłuchaj całej rozmowy).