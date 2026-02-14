Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Marek Cebula, wojewoda lubuski.
Parlamentarzyści o programie SAFE
Polska w ramach unijnego programu SAFE zamierza sięgnąć po 43 mld euro w formie niskooprocentowanych pożyczek. Pomysłowi sprzeciwiają się duże...
Dotychczas Rada Bezpieczeństwa Narodowego służyła tonowaniu nastrojów społecznych, pokazywaniu pewnej solidarności polskiej klasy politycznej. Źle się stało, że przełożono na...
Gościem Krzysztofa Baługa był dr Piotr Pochyły, politolog
Zima skutecznie zatrzymała prace na północnej obwodnicy Gorzowa. W styczniu, wraz z nadejściem śniegu i mrozu z inwestycji zeszli pracownicy...
Europa musi się zbroić, bo Rosja za kilka lat będzie gotowa do ataku na Polskę i kraje bałtyckie. Tak mówił...
Wyjście do kina, spacer po mieście, a może kolacja przy świecach? Między innymi w taki sposób można celebrować walentynki. 14 lutego...
