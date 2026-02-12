– Unia Europejska to nie Układ Warszawski i w każdej chwili możemy z niej wyjść – tak postawy eurosceptyków kwituje profesor słubickiego Collegium Polonikum. Tadeusz Wallas dodaje, że najlepszym przykładem są Wyspy Brytyjskie które wspólnotę opuściły, czego żałują do tej pory.

– Trzeba się jednak liczyć z konsekwencjami – mówi naukowiec:

Profesor dodaje, że trzeba edukować społeczeństwo i pokazywać zalety bycia w UE, gdyż przez 20 lat obecności we wspólnocie, niektóre rzeczy takie jak podróże bez paszportu wydają się oczywiste. Nie każdy pamięta jak wyglądała gospodarka i życie kiedy byliśmy związani ze wschodem Układem Warszawskim.