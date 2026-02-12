W Dębince w gminie Trzebiel zakończono restaurację wieży bramnej z dzwonnicą przy Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Samorząd otrzymał na realizację prac dofinansowanie w kwocie prawie 500 tysięcy złotych. Zwieńczeniem projektu była konferencja podsumowująca prace remontowe.

W ramach zadania wykonano także okno witrażowe w kościele. – Bardzo się cieszę, że lokalna społeczność włączyła się zainicjowanie prac. To dzięki ich determinacji dzisiaj możemy oglądać ten odnowiony zabytek – mówi Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków:

– Wszyscy się zaangażowaliśmy. Na festynach sprzedawaliśmy pierogi, aby zdobyć pieniądze. Chcieliśmy mieć swój wkład w remont wieży z dzwonnicą – mówi sołtys wraz z członkiniami rady sołeckiej:

– Kościół łączy ludzi w małych ojczyznach i tego przykładem jest społeczność Dębinki – zaznacza ksiądz Leszek Białuga proboszcz parafii Tuplice:

– Byłam przy tym projekcie od początki. To ciekawy obiekt z ciekawą historią. Dziś tą konferencją chcieliśmy podziękować wszystkim zaangażowanym. Zorganizowaliśmy także spacer historyczny – mówi Anna Polak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Dodajmy, że remont objął także polichromowany strop w kościele z 1721 roku.