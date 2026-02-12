Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie boryka się z brakiem pieniędzy. Nowa ustawa, która weszła w połowie zeszłego roku zwiększyła grupę docelową do której kierowane jest wsparcie. Niestety ministerstwo zastosowało tak zwaną regułę ostrożnościową i algorytmy według których są przyznawane pieniądze nie objęły świebodzińskiego urzędu.

– Na aktywizację bezrobotnych nie dostaliśmy ani grosza dlatego wystąpiliśmy o pieniądze. Nawet jeśli dostaniemy maksymalną kwotę, czyli 400 tys. zł. to i tak nie pokryje potrzeb – mówi dyrektor świebodzińskiego PUP Monika Wiktorowicz:

Nabór trwa do 16 lutego, na decyzję trzeba będzie poczekać dłużej.