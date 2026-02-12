Gmina Trzebiel otrzymała prawie pół miliona złotych na bezpieczeństwo cyfrowe urzędu. Dzięki projektowi samorząd zwiększy poziom cyberbezpieczeństwa w placówce oraz poprawi ochronę danych i ciągłość działania usług publicznych.

Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych. – Celem programu jest modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz podniesienie kompetencji naszych pracowników w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. To ważna inwestycja w dobie ataków hakerskich i prób przejęcia kontroli danych – mówi wójt Tomasz Sokołowski:

Realizacja projektu potrwa do końca czerwca.