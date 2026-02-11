Zielonogórscy Sztangiści po pięciu latach przerwy wracają do rywalizacji w Drużynowych Mistrzostwach Polski.

Ekipa prowadzona przez trenera Michała Strykowskiego powalczy w I lidze, zatem na drugim szczeblu rozgrywkowym. Pierwszy rzut już w najbliższą sobotę w Nowym Tomyślu: