Dziś upamiętniono 107 rocznicę bitwy pod Kargową. To najbardziej znany epizod powstania wielkopolskiego na terenie obecnego województwa lubuskiego.

W lutym 1919 roku powstańcy dotarli w okolice Babimostu, Kargowej i Starego Kramska. Ostatecznie jednak nie udało się włączyć tych miejscowości do odradzającego się po zaborach państwa polskiego:

Powstańców wielkopolskich upamiętniają w Kargowej obeliski w centrum miejscowości, a także na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego.

