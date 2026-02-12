Zielonogórscy uczniowie odliczają dni do ferii. Przerwa zaczyna się już w poniedziałek, 16 lutego. O tym, by zimowy wypoczynek był nie tylko udany, ale przede wszystkim bezpieczny, przypominają strażacy.

Dziś w „Rozmowie o 9.00” młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków, ostrzegał przed wchodzeniem na zamarznięte jeziora i stawy. Lód może sprawiać wrażenie solidnego, ale bywa kruchy i nie wytrzymuje ciężaru człowieka:

Strażacy apelują również do tych, którzy ferie spędzą w drodze. Sprawne auto, zimowe opony, uzupełnione płyny, podstawowe wyposażenie i rozsądek za kierownicą – to absolutna podstawa bezpiecznej podróży:

Służby przypominają: ferie to czas odpoczynku, ale bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu.