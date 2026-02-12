Według użytkowników działki przy ul. Browarnianej w Zielonej Górze droga jest, bo od wielu lat płacą podatek. Droga jest także w księgach wieczystych i zaznaczona na mapach geodezyjnych.

Współwłaściciele widocznej działki od zeszłego roku pisali e-maile i wysyłali nagrania, że ich droga jest zasypywana przez przedsiębiorcę budowlanego, sugerując, iż ten zwozi niebezpieczne odpady i zakopuje je w ziemi.

Jest droga czy jej nie ma i co zostało zakopane na działkach przedsiębiorcy budowlanego?

Czwartek, 12 lutego, godz. 18.10.

Zapraszam

fot. G. Walkowiak