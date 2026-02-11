Lubuscy trzecioligowi siatkarze i siatkarki zakończyli fazę zasadniczą rozgrywek w sezonie 2025/2026.

W rozgrywkach mężczyzn najlepsi okazali się zawodnicy ASa Słubice, przed SKS Tęczą Krosno Odrzańskie, Osiński-Trans AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego, Sokołem Pyrzyce i Akademią Siatkówki Orłem Międzyrzecz.

Ta ostatnia drużyna, mimo piątego miejsca zagra jednak w fazie play off. Jak mówi prezes, trener i zawodnik Orła Mariusz Szulikowski przed sezonem zastanawiano się czy w ogóle wziąć udział w rozgrywkach seniorskich.