Piotr Paluch po raz pierwszy spotkał się z mediami po objęciu stanowiska pierwszego trenera żużlowców Stali Gorzów.

Jak mówi decyzja o powrocie do prowadzenia ekstraligowej drużynie po prawie 11 latach nie była łatwa. Trener Paluch pytany był też o rolę swojego syna Oskara:

Piotr Paluch zdaje sobie sprawę, że zajęcie przez Stal wyższego miejsca niż siódme byłoby niespodzianką, ale to nie oznacza, że w taką niespodziankę nie wierzy:

Następca Piotra Śwista zapowiada, że na pozycjach juniorskich będzie ustawiał Oskara Palucha i Huberta Jabłońskiego a Adam Bednar, który także może jeździć jako junior będzie wraz z Mathiasem Pollestadem pełnił rolę zawodnika U24:

A jak szkoleniowiec widzi ustawienie par w seniorskiej formacji?

Piotra Palucha pytaliśmy też o innych juniorów, których jest sporo. Oskar Chatłas, Igor Kordun i Kewin Nycz będą mogli być brani pod uwagę przy ekstraligowym składzie, z kolei Mikołaj Krok, Dominik Baryłka, Leon Szlegiel i Filip Bęczkowski zostali wypożyczeni do innych klubów z możliwością jazdy w Ekstralidze U24 w barwach Stali:

Padło też pytanie o wątpliwości czy Piotr Paluch będzie mógł zgodnie z prawem łączyć role trenera i radnego Rady Maista, gdy miasto jest udziałowcem klubu. Dyrektor zarządzający Stali Łukasz Gałczyński podkreśla, że nie tylko sam trener ale i klub upewnił się, że prawo pozwala Piotrowi Paluchowi nadal zasiadać w Radzie Miasta