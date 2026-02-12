Żary zapraszają do korzystania ze sztucznego lodowiska w czasie zimowych ferii. Lodowa tafla jest dostępna do końca miesiąca. Miejskie instytucje kultury i sportu przygotowały także ciekawe propozycje na okres kanikuł.

Lodowisko przy miejskim rynku od poniedziałku do piątku jest darmowe dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. – Zachęcamy do bezpiecznych zabaw w sercu miasta nie tylko młodych Żaran, ale i całe rodziny. Obiekt funkcjonuje przez cały tydzień. Będzie także sporo innych atrakcji organizowanych przez miejską bibliotekę, czy Żarski Dom Kultury – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Z lodowiska można korzystać w godzinach od 10.00 do 21.00.