Policja przestrzega przed oszustami, którzy wymyślają wciąż nowe metody wyłudzania pieniędzy. Jedną z nich jest sposób na tak zwaną inwestycję czy bankiera. Tak ponad 60 tysięcy złotych straciła mieszkanka Żar. Policja przypomina o ważnych zasadach.

Funkcjonariusze zalecają ostrożność przy jakichkolwiek transakcjach, czy podawaniu danych wrażliwych. – W żadnym razie nie udostępniajmy numeru pin do konta bankowego, nie klikajmy w linki, których źródeł nie znamy. Weryfikujmy także szybkie okazje zarobku. W takich sytuacjach pośpiech to zły doradca – mówi aspirant Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach:

– Sprawdźmy z kim mamy do czynienia, bowiem oszustwa inwestycyjne są obecnie jednymi z najczęściej zgłaszanych przestępstw gospodarczych. Tak sporą kwotę straciła Żaranka – zaznacza funkcjonariuszka:

Policja przypomina, aby w przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że kontaktuje się z nami oszust niezwłocznie dzwonić na numer alarmowy 112.