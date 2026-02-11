Celnicy z policjantami zlikwidowali w Zielonej Górze nielegalny salon gier hazardowych, który funkcjonował w pomieszczeniach nieczynnej stacji paliw. Znajdowało się w nim 18 automatów do gier. Dwie osoby usłyszały zarzuty – poinformowała w środę (11 lutego) rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz.

Po wejściu do lokalu funkcjonariusze zastali mężczyznę grającego na automacie oraz osobę obsługującą nielegalne urządzenia. Wykonane eksperymenty procesowe potwierdziły, że maszyny oferowały gry losowe, a ich wynik nie zależał od umiejętności, czy zręczności gracza.

Osoba obsługująca lokal usłyszała zarzut pomocnictwa urządzania gier na automatach, a gracz zarzut uczestnictwa w takiej grze. Postępowanie w tej sprawie nie zostało zamknięte i trwa ustalanie innych osób związanych z procederem

– powiedziała rzecznik.

Podczas kontroli funkcjonariusze zabezpieczyli – oprócz nielegalnych automatów – telefony komórkowe, kamery i routery oraz gotówkę na wypłaty wygranych – prawie 11 tys. zł.

Organizatorzy nielegalnych gier muszą się liczyć z karą grzywny do 720 stawek dziennych, karą pozbawienia wolności do lat trzech lub obiema karami łącznie. Dla osoby grającej kara grzywny wynosi do 120 stawek dziennych. Ostatecznie o wysokości kary decyduje sąd.

Dodatkowe konsekwencje administracyjne są nakładane również na właścicieli automatów. W tym przypadku ustawa przewiduje karę 100 tys. zł za każdy automat.

Ponadto, do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięci również właściciele lokali, w których urządzane są nielegalne gry na automatach.