Kamil Orwat ze Startu Zielona Góra zdobył 6 medali podczas mistrzostw Europy w lodowym pływaniu, które odbyły się w Molveno we Włoszech.

Kamil jest zawodnikiem sekcji pływackiej Startu Zielona Góra od 24 lat. Tak mówi o swoim sukcesie w lodowej odmianie pływania: