Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska zajęły szóstą pozycję w dwójkach saneczkowych podczas zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. Na torze w Cortinie d’Ampezzo wygrały Włoszki Andrea Voetter i Marion Oberhofer, które w obu ślizgach były najszybsze. Polki straciły do nich 1,952.

Po pierwszym ślizgu saneczkarki UKS Nowiny Wielkie zajmowały ósmą pozycję, ale w drugim przejeździe pojechały niemal bezbłędnie dzięki czemu wyprzedziły jeszcze dwójki z Chin i Ukrainy kończąc ostatecznie olimpijskie zmagania na wysokiej 6 pozycji.

W zawodach uczestniczyło 11 duetów.

Drugie miejsce zajęły Niemki Dajana Eitberger i Magdalena Matschina – strata 0,120, a trzecie Selina Egle i Lara Kipp z Austrii – strata 0,259. Austriaczki były faworytkami, gdyż prowadzą w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Ta konkurencja debiutowała w olimpijskim programie.

Z naszymi reprezentantkami rozmawiał Andrzej Grabowski: