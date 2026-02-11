Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska zajęły szóstą pozycję w dwójkach saneczkowych podczas zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. Na torze w Cortinie d’Ampezzo wygrały Włoszki Andrea Voetter i Marion Oberhofer, które w obu ślizgach były najszybsze. Polki straciły do nich 1,952.
Po pierwszym ślizgu saneczkarki UKS Nowiny Wielkie zajmowały ósmą pozycję, ale w drugim przejeździe pojechały niemal bezbłędnie dzięki czemu wyprzedziły jeszcze dwójki z Chin i Ukrainy kończąc ostatecznie olimpijskie zmagania na wysokiej 6 pozycji.
W zawodach uczestniczyło 11 duetów.
Drugie miejsce zajęły Niemki Dajana Eitberger i Magdalena Matschina – strata 0,120, a trzecie Selina Egle i Lara Kipp z Austrii – strata 0,259. Austriaczki były faworytkami, gdyż prowadzą w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Ta konkurencja debiutowała w olimpijskim programie.
Igrzyska Olimpijskie 2026:
Z naszymi reprezentantkami rozmawiał Andrzej Grabowski: