W Santoku kończy się budowa tymczasowego mostu przez Noteć. O postępie prac informuje gmina w swoich mediach społecznościowych. Na zamieszczonych zdjęciach widać postęp prac przy przebudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158. Gmina przypomina, że najpierw budowana jest tymczasowa przeprawa. Ten ważny etap inwestycji powoli dobiega końca.

– Most wkrótce połączy oba brzegi Noteci i umożliwi utrzymanie ruchu podczas dalszych prac. Wykonawca Mostostal Kielce S.A. realizuje zadanie w bardzo dobrym tempie. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych i niskich temperatur, roboty prowadzone są nieprzerwanie i zgodnie z harmonogramem – informuje gmina.

Tymczasowa organizacja ruchu ma zostać wprowadzona w połowie marca. Wtedy ma się też rozpocząć rozbiórka starego mostu.

Cała inwestycja kosztuje blisko 40 mln zł. Jest możliwa dzięki wsparciu Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021–2027. Nowy most ma powstać do września 2027 roku.