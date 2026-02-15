Koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów Wlkp. wygrały w Lublinie z miejscowym zespołem LOTTO AZS UMCS 75:70 w spotkaniu 20 kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet.

Kiedy na parkiecie spotykają się zespoły zajmujące dwa pierwsze miejsca w tabeli należy oczekiwać ciekawe i wyrównanego pojedynku. I tak tez było w hali im. Z.Niedzieli w Lublinie. Obie ekipy przystąpiły do meczu osłabione. W miejscowej drużynie zabrakło Robbie Ryan, zaś w gorzowskiej Magdaleny Szymkiewicz.

Przez cały mecz trudno było wskazać, która z drużyn zejdzie z parkietu z dwoma punktami, a która z jednym. Po pierwszej kwarcie był remis. W drugiej początkowo prowadziły miejscowe, ale gorzowianki odrobiły niewielką stratę i w końcówce przejęły inicjatywę i na długą przerwę schodziły z pięciopunktową zaliczką.

Trzecia część spotkania, podobnie jak poprzednie wyrównana, ale z niewielką przewagą przyjezdnych, które – głównie za sprawą Ashley Owusu – powiększyły różnicę dzielącą oba zespoły o kolejne 6 punktów i przed ostatnią kwartą było 58:47 dla KSSSE Enei AJP.

Jak się okazało 11 punktów przewagi nie gwarantuje zwycięstwa, bo miejscowe zaczęły odrabiać straty i na 2 min. i 18 sek. przed końcem prowadziły 67:66. Na szczęście po trafieniu za trzy punkty Wiktorii Stasiak gorzowianki odzyskały inicjatywę i nie oddały prowadzenie do końca meczu.

Oto co po meczu powiedzieli kapitan gorzowskiej drużyny Klaudia Gertchen i trener Dariusz Maciejewski:

Pomeczowe wypowiedzi Klaudii Wnorowskiej i trener AZS UMCS Karola Kowalewskiego: