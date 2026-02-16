Pozycja Waldemara Sługockiego w roli szefa lubuskiej Koalicji Obywatelskiej poważnie zagrożona. Swój start w wewnątrzpartyjnych wyborach ogłosił dziś wojewoda Marek Cebula, a popierają go m.in. posłanka i liderka partii w Gorzowie Krystyna Sibińska oraz prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.
– Marek Cebula to polityk, który jest blisko ludzi – twierdzi Sibińska:
Cebulę wspiera też zielonogórski urząd miasta. Wraz z prezydentem Marcinem Pabierowskim poparcia byłemu burmistrzowi Krosna Odrzańskiego udzielili wiceprezydenci Paweł Tonder i Marek Kamiński.
– Znakomity samorządowiec, zawsze wśród ludzi – mówi Pabierowski o Cebuli:
Obecnym szefem partii w regionie od 2016 r. jest Waldemar Sługocki. Swój start na przewodniczącą zapowiedziała także posłanka i była marszałkini Elżbieta Polak. Wybory w lubuskiej KO zaplanowane są na 8 marca br.
Czytaj także:
Marek Cebula chce być szefem lubuskiej KO
Wojewoda Marek Cebula wystartuje w wewnątrzpartyjnych wyborach na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej w województwie lubuskim. Decyzję oficjalnie ogłosił dziś podczas konferencji prasowej w Zielonej Górze. Cebula mówił, że partia potrzebuje...Czytaj więcejDetails