Waldemar Sługocki może stracić władzę w lubuskiej Koalicji Obywatelskiej. Swój start w wewnątrzpartyjnych wyborach ogłosili wojewoda Marek Cebula oraz posłanka i była marszałkini Elżbieta Polak.
– Niech tylko kampania nie zaszkodzi wizerunkowi partii – komentuje Sługocki:
Wybory w lubuskiej KO zaplanowane są na 8 marca. Sługocki stery przejął w 2016 roku, zastępując w tej roli Bożennę Bukiewicz.
