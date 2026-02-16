Waldemar Sługocki może stracić władzę w lubuskiej Koalicji Obywatelskiej. Swój start w wewnątrzpartyjnych wyborach ogłosili wojewoda Marek Cebula oraz posłanka i była marszałkini Elżbieta Polak.

– Niech tylko kampania nie zaszkodzi wizerunkowi partii – komentuje Sługocki:

Wybory w lubuskiej KO zaplanowane są na 8 marca. Sługocki stery przejął w 2016 roku, zastępując w tej roli Bożennę Bukiewicz.