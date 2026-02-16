W Międzyrzeczu został zatrzymany funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie, który kierując prywatnym autem miał kolizję. Okazało się, że był nietrzeźwy. Sprawa trafiła do prokuratury. Została uruchomiona procedura związana ze zwolnienia go ze służby – poinformował rzecznik lubuskiej policji nadkom. Maciej Kimet.

Do kolizji z udziałem policjanta doszło w niedzielny wieczór, na jednej z ulic Międzyrzecza. Funkcjonariusz był wówczas poza służbą. Mężczyzna uderzył swoim autem w ogrodzenie. Nikomu nic się nie stało.

Na miejsce wezwano policyjny patrol. Okazało się, że sprawca kolizji był nietrzeźwy; badanie wykazało ok. półtora promila alkoholu w jego organizmie.

Funkcjonariusz został zatrzymany i odpowie za prowadzenie pojazdu i spowodowanie kolizji w stanie nietrzeźwości. Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu.

Jak zaznaczył nadkom. Kimet, niezwłocznie o zdarzeniu powiadomiono również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

– Wszczęto już postępowanie dyscyplinarne, funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach służbowych i trwa postępowanie administracyjne w kierunku zwolnienia ze służby w policji – napisał w wydanym oświadczeniu rzecznik.

Dodał, że osoby, które dopuszczą się złamania prawa, bez względu na wykonywaną profesję, spotkają się ze stanowczą reakcją policji.

