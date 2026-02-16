Zielonogórzanie mogą otrzymać wsparcie od psychologów, kuratorów oraz policjantów – na terenie całego kraju rozpoczęła się akcja Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Dyżury ekspertów odbywają się m.in. Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.

Na terenie całego województwa trwają również dyżury prokuratorów.

– Zapewniamy kompleksowe wsparcie – mówi Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze:

– Każda rozmowa odbywa się indywidualnie i anonimowo – dodaje Ewa Antonowicz:

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem potrwa do 22 lutego. Wszystkie porady są bezpłatne.