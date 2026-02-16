Zabytkowe kewlary, plastrony oraz motocykle – między innymi takie rzeczy mogą podziwiać wszyscy kibice żużla, którzy wybiorą się na wystawę przygotowaną przez Falubaz Zielona Góra.

Eksponaty znajdują się w siedzibie klubu przy ul. Wrocławskiej. Wystawę pamiątek przygotowano w ramach obchodów 80-lecia istnienia zielonogórskiego klubu żużlowego.

– To unikatowe przedmioty, które mają dla nas dużą wartość sentymentalną – przyznaje Małgorzata Dobrowolska, rzecznik prasowy Falubazu Zielona Góra:

Wystawa będzie dostępna do 27 lutego. Można ją podziwiać od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 oraz w sobotę od godziny 10.00 do 14.00. Wstęp wolny.